Call of Duty: Mobile blir faset ut for å gjøre plass til Warzone Mobile

Call of Duty: Mobile har hatt enorm suksess siden det ble lansert tilbake i 2019. Siden det også ble utgitt i Kina et par år senere økte nedlastningene til over 650 millioner i mai.

Microsoft mener imidlertid at Activisions langsiktige plan er å fase ut spillet og erstatte det med Warzone Mobile som slippes i år.

Det ser ut til at suksessen til Call of Duty: Mobile i Kina vil holde det gående der, men utenfor landet må fansen venne seg til Battle Royale-mobilopplevelsen i stedet. Siden vi må vente til senere i år med å få spille Warzone Mobile vil vi ha litt tid igjen med Call of Duty: Mobile siden utfasingen vil skje gradvis.

Har du spilt Call of Duty: Mobile?

