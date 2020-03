Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered lansert på PS4

Flere av dere har kontaktet meg flere ganger i dag siden dere var bekymret for at remasteren av Call of Duty: Modern Warfare 2 faktisk ikke ville komme i dag. Vel, nå kan jeg dele de gode nyhetene...i alle fall for dere som har en PlayStation 4.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered har nemlig blitt lansert på PS4 for 232 kroner. Det noen av dere visst ikke har tenkt på er at Activision og Sony fortsatt har en avtale å holde, så remasteren vil ikke komme til PC og Xbox One før den 30. april. Den er uansett tilgjengelig for forhåndsinnstallering, og mens du venter kan du se litt av hva som venter i traileren under. Jeg vil også streame det i to timer i morgen fra klokken 16, så titt gjerne innom da.