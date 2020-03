Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered nærmer seg

Over ett år har gått siden den europeiske sensurorganet PEGI ut av intet satte en aldersgrense på noe kalt Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Dette fikk selvsagt de fleste til å tro at vi ville få det knallgode spillet på PC, PS4 og Xbox One om kort tid, men månedene gitt uten nytt. Så, for noen måneder siden begynte det å gå rykter igjen, og nå er vel egentlig nesten hele katten ute av sekken.

Det koreanske sensurorganet har nemlig også satt sin dom over Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered nå, og med to organisasjoner sine aldersgrenser er det bare et tidsspørsmål før Activision både offentliggjør og lanseres den meget etterlengtede oppussingen. Atter en gang er det interessant å se at de tydeligvis ikke har tenkt å inkludere spillets fremragende multiplayerdel, men det gir vel også litt mening med tanke på at Call of Duty: Modern Warfare stadig gir oss nye utgaver av klassiske kart. Vi får se hva Activision sier når de endelig løfter sløret selv.