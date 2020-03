Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered slippes i morgen

Call of Duty: Modern Warfare Remastered ble en stor suksess for Activision, og etter over ett år med klare indikasjoner blir altså oppfølgeren en realitet også.

Planen var egentlig ikke å skrive om det før Activision faktisk bekreftet det og ga oss traileren, men jeg gidder ikke vente mer siden dette er gledelige nyheter å dele. Den tyske PlayStation Store har nemlig avslørt at Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered vil nemlig lanseres i morgen, og som tilfellet er med den forrige remasteren snakker vi her om en skikkelig oppgradering med nye teksturer, animasjoner, fysikk og støtte for HDR. Du kan se hvor pent det har blitt i bildene under og i traileren jeg legger til når den offentliggjøres.