Call of Duty: Modern Warfare får 3 vs. 3 Gunfight i morgen

For over en måned siden kunne Infinity Ward annonsere at Call of Duty: Modern Warfare ville få nye varianter av den populære Gunfight-modusen etter hvert. Siden den gang har vi fått spille en mot en, og nå har tiden endelig kommet for trioer også.

Utviklerne kan bekrefte at 3 vs. 3 Gunfight, eller Gunfight Trios som modusen heter, kommer til Call of Duty: Modern Warfare i morgen, altså den 14. januar. Dette er ikke det eneste kule som venter denne uken heller. Fra klokken 19 den 17. januar og frem til klokken 19 den 21. januar vil det være Double XP og Double Weapon XP, så det er bare å spille og kose seg for harde livet i helgen.