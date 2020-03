Call of Duty: Modern Warfare får Battle Royale i morgen

Etter flere uker med rykter og lekkasjer har Activision og Infinity Ward endelig bestemt seg for å bringe Battle Royale til Call of Duty: Modern Warfare.

Om du starter opp spillet nå vil du nemlig se at Classified-delen av startskjermen har blitt oppdatert med en nedtelling som avsluttes klokken 16 i morgen. Dermed er det liten tvil om at tiden har kommet for å hoppe inn i Call of Duty: Warzone selv.

Samtidig er det jo verdt å nevne at en uheldig, eller taushetserklæringsbrytende, Youtuber også har offentliggjort noen interessante detaljer om modusen allerede. Jeg skal spare en mer detaljert artikkel til utviklerne gir oss mer informasjon og en trailer, men en rask oppsummering er at Warzone også blir tilgjengelig for seg selv som free-to-play og at det massive kartet vil bestå av en rekke kjente områder fra Modern Warfare-serien i tillegg til at det gjør en rekke endringer i forhold til Blackout.