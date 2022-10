HQ

Neste kapittel i Call of Duty-serien har kommet. Call of Duty: Modern Warfare II er endelig tilgjengelig for alle, etter en kort periode der kampanjen var tilgjengelig tidlig for de som forhåndsbestilte.

Men nå er hele spillet her og serverne er offisielt åpnet, så tenkte det var på sin plass å sjekke ut spillets multiplayer-moduser i dagens GR Live.

Sørg for å komme innom vår GR Live-side fra kl. 16 for en times direkte gameplay før vi tar helg hvis du har lyst til å se spillet i aksjon.