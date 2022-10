Call of Duty: Modern Warfare II setter rekord på Steam

HQ

Med tanke på hvor populært det forrige spillet var er det ikke rart at Call of Duty: Modern Warfare II har vært veldig etterlengtet, noe som har gjort sitt at det nylanserte spillet allerede har satt en rekord.

SteamDB avslører nemlig at det allerede har vært 238,522 stykker som spilte Call of Duty: Modern Warfare II samtidig på Steam i dag. Til sammenligningen var den forrige rekordhaveren Call of Duty: Black Ops med 112874 spillere samtidig, så årets spill mer enn dobler dette. Nå skal det jo selvsagt nevnes at Call of Duty har en litt rotete historie med lanseringer på Steam, men det er uansett et soleklart tegn på at MWII blir en stor suksess...selv om spillet har problemer som at Xbox- og PC-spillere ikke kan skru av cross-play, et manglende kart og litt nettverksproblemer...