Call of Duty: Modern Warfare II-betaen var seriens største hittil

den 28 september 2022 klokken 13:41 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Det ser ut til at Call of Duty-fans er veldig spente på det kommende Call of Duty: Modern Warfare II. På ingen annen måte kan vi tolke det faktum at Activision nå har...