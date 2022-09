Call of Duty: Modern Warfare II viser frem Gunsmith 2.0

HQ

I kveld skal Activision endelig fortelle og vise nesten alt man bør vite om Call of Duty: Modern Warfare IIs multiplayer, Call of Duty: Warzone 2 og Call of Duty: Warzone Mobile, men vi trenger ikke å vente helt til da for nærmere informasjon om en av de mest grunnleggende forbedringene.

Infinity Ward og kompani har gitt oss en video hvor flere av utviklerne viser og forklarer hvordan Call of Duty sitt Gunsmith-system, altså det som lar oss modifisere våpen på utallige måter, blir mye bedre i de kommende spillene. Dette ved å blant annet gjøre slik at enda flere våpendeler kan brukes på andre baser, ha et mer samkjørt utseende mellom hver del og bedre menyer.