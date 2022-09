Call of Duty: Modern Warfare II-betaen var seriens største hittil

HQ

Det ser ut til at Call of Duty-fans er veldig spente på det kommende Call of Duty: Modern Warfare II. På ingen annen måte kan vi tolke det faktum at Activision nå har publisert et blogginnlegg der de avslører at det var den mest suksessfulle betaversjonen noensinne i Call of Dutys historie:

"Call of Duty players made the Modern Warfare II Open Beta the biggest Beta in Call of Duty history -- the most players, most hours played, and most matches played across PlayStation 4 and 5, Xbox One and Series X|S, and PC platforms combined."

De som deltok i Open Beta vil bli belønnet med en rekke godbiter når Modern Warfare II lanseres 28. oktober. Når det gjelder hva dette er, kan du se informasjonen på bildet nedenfor.

Interessen ser også ut til å smitte over på Call of Duty: Warzone Mobile, siden det spillet alleerede har passert tre av de fire registreringsmilepælene som ble beskrevet under Call of Duty Next for noen uker siden. Dette betyr at spillere allerede har tjent Vinyl og Emblem fra fem millioner registreringer, samt X12 og M4-plantegninger fra henholdsvis ti og 15 millioner.

Activision har ennå ikke satt en eksakt dato for når Call of Duty: Warzone Mobile slippes, men vi vet at Call of Duty: Warzone 2.0 kommer 16. november, bare et par uker etter Call of Duty: Modern Warfare II.