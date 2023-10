Call of Duty: Modern Warfare III å få "minst 12" kart etter lansering

HQ

Det ble delt mye informasjon om Call of Duty: Modern Warfare III i går kveld på Call of Duty Next -arrangementet. Som en oppfølging av flerspillertraileren som nylig ble vist, bekreftet Activision at tittelen vil lanseres med alle de 16 kartene fra Call of Duty: Modern Warfare 2 fra 2009, og at spillet i tillegg vil lanseres med støtte for Ground War -kart og et nytt War -kart, samt en modus kalt Cutthroat.

Det vi nå også vet, er at spillet etter lanseringen vil inneholde "minst 12 nye Core 6v6-kart", og at tre av dem vil debutere i sesong 1 og ytterligere tre i sesong 2.

I tillegg kommer noen av fansenes favorittfunksjoner tilbake i dette spillet. Kartavstemning er tilbake, og det samme er det klassiske minimap-kartet. Dead Silence kommer også tilbake, og det samme gjør en høyere mengde helse for spillerne, noe som betyr at tiden til å drepe blir lengre. Det vil også være noen nye mekanikker tilgjengelig, blant annet muligheten til å avbryte glide- og omladningsanimasjoner, mantle objekter raskere, skyte umiddelbart etter å ha glidd, en lengre taktisk sprintvarighet og økt ADS-hastighet.

I henhold til hvordan lastene vil bli justert, vil fordelene nå bli fordelt på fire utstyrskategorier, nemlig vester, hansker, støvler og utstyr. Perks vil være svært like slik de alltid har fungert, men vil nå ha en mer definert tilstedeværelse i hvordan de passer til karakteren din.

Når det gjelder våpen, vil Aftermarket Parts gi spillerne mulighet til å justere våpnenes funksjon dramatisk, med nye konfigurasjons- og spillestilalternativer. Et håndvåpen kan for eksempel gjøres om til en SMG.

Zombies-modusen har også fått en helt ny trailer, som du kan se nedenfor, og et nytt kart ble annonsert for Call of Duty: Warzone 2.0, som du også kan se nedenfor.

