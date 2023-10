Call of Duty: Modern Warfare III sine PC-krav avslørt

HQ

Med ti dager igjen til utgivelsen av Call of Duty: Modern Warfare III mener Sledgehammer Games at det er på tide å finne ut om vi bør oppgradere datamaskinene våre for å kunne nyte spillet som tiltenkt. Minimumsinnstillingene er som forventet ganske lave (spillet kommer også til forrige generasjons konsoller), men Ultra er overraskende krevende og CPU-kravene er høyere enn forventet.

Sjekk ut alt nedenfor:

Minimum

OS: Windows 10 64 Bit (siste oppdatering)†

CPU: AMD Ryzen 5 1400 eller Intel Core i5-6600

RAM: 8 GB

Cache for Hi-Rez Assets: Opptil 32 GB

Grafikkort: AMD Radeon RX 470 eller Nvidia Geforce GTX 960/GTX 1650

Videominne: 2 GB

Lagringsplass: SSD med 149 GB tilgjengelig lagringsplass (78 GB hvis COD HQ og Warzone allerede er installert).

Anbefalt

OS: Windows 10 64 Bit (siste oppdatering) eller Windows 11 64 Bit (siste oppdatering)†

CPU: AMD Ryzen 5 1600X eller Intel Core i7-6700K

RAM: 16 GB

Cache for Hi-Rez Assets: Opptil 32 GB

Grafikkort: AMD Radeon RX 6600XT eller Nvidia Geforce GTX 1080Ti/RTX 3060

Videominne: 8 GB

Lagringsplass: SSD-enhet med 149 GB ledig plass (78 GB hvis COD HQ og Warzone allerede er installert).

Konkurransedyktige / Ultra 4K-spesifikasjoner

OS: Windows 10 64 Bit (siste oppdatering) eller Windows 11 64 Bit (siste oppdatering)†

PROSESSOR: AMD Ryzen 7 2700X eller Intel Core i7-8700K

RAM: 16 GB

Cache for Hi-Rez Assets: Opptil 64 GB

Grafikkort: AMD Radeon RX 6800XT eller Nvidia Geforce RTX 3080 / RTX 4070

Videominne: 10 GB

Lagringsplass: SSD med 149 GB tilgjengelig lagringsplass (78 GB hvis COD HQ og Warzone allerede er installert).

Call of Duty: Modern Warfare III lanseres til PC, PlayStation og Xbox 10. november. Det blir sannsynligvis det siste spillet i serien som hopper over Nintendos formater, ettersom Microsoft (som eier Activision Blizzard i dag) har inngått en avtale med Nintendo om å levere fremtidige Call of Duty til sistnevntes plattformer også - noe som forhåpentligvis inkluderer en ny konsoll, ettersom Switch ryktes å bli erstattet i 2024.