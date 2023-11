Call of Duty: Modern Warfare III-spillere måtte ha Modern Warfare II for å starte spillet

HQ

Noen PlayStation 4-brukere som prøvde å spille Call of Duty: Modern Warfare III's kampanje, som ble lansert i går for folk som har forhåndsbestilt en av de dyrere utgavene, opplevde et merkelig problem i starten: Spillet krevde en Modern Warfare II-plate for å starte.

Dette vekket bekymring for spillets opprinnelse, ettersom det fra flere gode kilder i fjor (blant annet Bloombergs svært pålitelige journalist Jason Schreier) ble ryktet at det var ment som en DLC-utvidelse til forgjengeren, noe som angivelig ble endret for bare et år siden. En annen ting som peker mot dette, er at spillet mangler et platinumrofé på PlayStation 5, ettersom tittelen er oppført som DLC til Call of Duty: Modern Warfare II.

Activision har erkjent problemet og løst det, men det høres faktisk ut som om det er et stykke DLC som har blitt pusset opp og solgt til en premiumpris, og samfunnet er ikke imponert for øyeblikket.

Takk, IGN