Call of Duty: Modern Warfare III-spillere review bomber feil spill

Det virker som om Call of Duty: Modern Warfare III opprinnelig var ment som en DLC til Call of Duty: Modern Warfare II, men ble til slutt utgitt som en frittstående tittel til full pris. Dessverre leverte ikke kampanjen opp til forventningene og føltes mest av alt som et middelmådig DLC - og spillerne er ikke fornøyd.

Som du kanskje vet, er det ikke lenger nok å skrive anmeldelser eller advare andre mennesker i sosiale medier om dårlige spill, ettersom anmeldelsesbombing ser ut til å være det foretrukne verktøyet når noe ikke holder mål. Men denne gangen er dette vanskeligere enn noensinne, ettersom Activision allerede har gitt ut et Call of Duty: Modern Warfare 3 tidligere (tilbake i 2011). Og et bevis på hvor dumt det er å gi spill samme navn to ganger, rapporteres nå av kontoen Modern Warfare 3 News on X, som avslører at folk anmelder feil spill.

Det gamle Modern Warfare 3, som generelt blir sett på som et av høydepunktene i hele serien, får nå nye hypernegative anmeldelser i jevnt tempo.

Hva tenker du om anmeldelsesbombing, og synes du Call of Duty-spillene har forvirrende navn?