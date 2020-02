Call of Duty: Modern Warfare deler ut små godbiter mellom online-kampene, blant annet nytt utstyr til våpen eller klistremerker når en levler opp. Og nå kan du levle opp enda raskere.

Call of Duty: Modern Warfare har nemlig satt i gang et dobbel XP-event fra nå og frem til den 11. februar. Det skriver den offisielle Call of Duty-kontoen på Twitter.

Triple-double

Take advantage of 2x Tiers, 2XP, and 2x Weapon XP. Live now through 2/11 on all platforms.