Call of Duty sitt Ricochet-team lover utluking av cheatere hver time

Et av de største problemene som Call of Duty som en serie står overfor i moderne tid, er det overveldende antallet juksere. Vi har i årevis sett at Activision og dets Call of Duty studioer har kjempet mot en ustoppelig bølge av hackere og hva som helst, til det punktet at utallige kontoer har blitt utestengt de siste årene.

Et av initiativene som ble lansert for å bekjempe juksere er Ricochet, en anti-cheat-plattform som oppdager hackere og deretter nøytraliserer og utestenger dem. Det har vært ganske effektivt, men det krever fortsatt mye hjelp fra teamet bak programvaren, noe Activision nå lover at de fortsatt har stort fokus på i et nytt sosialt innlegg.

Vi blir fortalt at i et forsøk på å begrense strømmen av juksere, øker Team Ricochet hvordan AI-systemene håndhever reglene, og at teamet også foretar timesvis feiing for å fjerne juksere fra Ranked Play og topplistene. Faktisk har de vært så aggressive med Ranked handling at siden modusen debuterte for en uke siden i Call of Duty: Black Ops 6 den 21. november, har over 19 000 juksere blitt utestengt.

Dette fremhever bare juks-problemet som moderne Call of Duty står overfor, og tenner uten tvil en brann i konsollspillerbasen som fremdeles er veldig vokal om å kunne slå av crossplay med PC for å forhindre å lande i lobbyer som er ødelagt av hackere.