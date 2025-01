Call of Duty-spillere avkoder skjulte SBMM-rangeringer

HQ

Call of Duty-entusiaster har funnet en måte å trekke gardinen tilbake på Activisions lenge hemmelige ferdighetsbaserte matchmaking (SBMM) -system. Takket være en metode fremhevet av YouTuber TheXclusiveAce, strømmer spillerne nå til Activisions personvernportal for å få tilgang til detaljerte data om ytelsen deres, helt tilbake til Call of Duty: Vanguard i 2021. Selv om det ikke er noen tur i parken, lover prosessen å avsløre beregninger som tidligere ble holdt under innpakning.

Oppdagelsen gjenoppretter debatter om SBMM, en funksjon som noen spillere elsker og andre elsker å hate. For spillere med høy ferdighet blir det ofte latterliggjort som årsaken til frustrerende tøffe kamper. Andre ser det som et nødvendig onde for å opprettholde balansen. Dataene som er innhentet gjennom Activisions personvernverktøy, skisserer alt fra individuell kampstatistikk til generelle ferdighetsklassifiseringer, men stopper kort for å avklare hvordan disse klassifiseringene stabler opp mot den bredere spillerbasen.

Foreløpig reiser denne grasrotinnsatsen for å avmystifisere SBMM et spennende spørsmål: Kan en samfunnsdrevet tilnærming til å analysere disse beregningene føre til større åpenhet - eller vil det utdype skillet mellom casual- og konkurransespillere?