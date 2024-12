Call of Duty-spillere skyver tilbake mot betalt hendelsespass for Squid Game crossover

HQ

Call of Duty: Black Ops 6 Call of Duty har blitt feiret for mange ting, men inntektsgenereringsmodellen har nok en gang utløst opprør blant spillerne. Activision introduserer angivelig et nytt Event Pass for sin etterlengtede Squid Game-crossover, som vil låse eksklusive belønninger, som Front Man-operatørhuden, bak en betalingsmur.

I følge CharlieIntel vil Event Pass være påkrevd for å få tilgang til disse begrensede opplagene, og markerer første gang slike belønninger ikke kan opptjenes gjennom spill. Dette kommer på toppen av spillets eksisterende inntektsgenereringslag, inkludert et $ 10 sesongbasert Battle Pass, et $ 30 premium BlackCell-alternativ og tilleggsgebyrer for nivåhopp og XP-boosts. Diskusjoner på sosiale medier har allerede antent, med mange spillere som ventilerer frustrasjon over det de oppfatter som en voksende pay-to-play-strategi.

Fans har kritisert Activision for å fortsette å legge på mikrotransaksjoner i et spill som allerede krever et fullpriskjøp. Noen hevder at dette trekket undergraver seriens forpliktelse til å belønne spillerens innsats, og snur tidevannet til fordel for de som er villige til å bruke ekstra penger.

Hva synes du om introduksjonen av Event Pass?