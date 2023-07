Call of Duty utestenger 14 000 hackere på én dag

HQ

Call of Duty kunngjør at de har fjernet over 14 000 kontoer som har hacket og jukset i Call of Duty: Modern Warfare II og Warzone 2.

Juks er utbredt i mange konkurrerende onlinespill, men med tanke på Call of Dutys store spillerbase finner man det ofte i lobbyene. Karthacking, siktemålshacking og mye mer kan forekomme hvis du er uheldig nok til å spille med en jukser, men Activision har forsøkt å slå ned på jukset en stund nå.

Med den nye jukseoppdagelsen er det lettere å finne jukseutviklerne ved kilden, noe som har ført til det imponerende tallet på 14 000 hackere som ble fjernet i løpet av et døgn.

Spiller du mot mange juksemakere i Call of Duty-lobbyene dine?