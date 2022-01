Call of Duty: Vanguard gjør ønskede endringer i Zombies

HQ

Undertegnede var en av dem som syntes den nye Zombies-delen av Call of Duty: Vanguard virket lovende og spennende siden jeg håpet at endringene ville gjøre flere mer interesserte i slakting av udøde. Dessverre har ikke det vært tilfellet foreløpig, noe som blant annet også skyldes at forbedringene ikke kom like raskt som håpet. Forhåpentligvis blir ting bedre i morgen.

Treyarch forteller at Call of Duty: Vanguard skal få en omfattende oppdatering rundt klokken 6 i morgen som blant annet skal gjøre Zombies-delen mer tradisjonell. Da blir det nemlig mulig å spille mot bølger av stadig mer utfordrende fiender i Shi No Numa i stedet for å måtte dra tilbake til hovedområdet hver gang. Derfor plasseres det også en Pack-a-Punch på kartet slik at vi fortsatt får oppdragdert våpnene våre.

Etter 3 runder vil en portal tilbake til Stalingrad åpne slik at du og eventuelle partnere kan velge å fortsette eller flykte fremover. Om førstnevnte frister vil du belønnes med 5,000 Essence hver tredje runde, samt en spesielle gjenstand som forhindrer at Perk-ene dine nedgraderes til under nivå 2 om du må gjenopplives etter tolvte runde.

Ikke at å dra tilbake til Stalingrad betyr at du må starte på nytt. Å flykte dit gir deg bare muligheten til å bruke Sacrificial Heart-ene som også belønnes hver tredje runde, for disse oppgraderingene vil man selvsagt trenge etter hvert som rundetallet økes. Hjertene kan også brukes i det som kalles Tome of Rituals for nye utgaver av Dark Aether-kreftene som går til et fjerde nivå. På toppen av det hele kan vi lage nye Support-våpen på bordet i Stalingrad, samt finne to nye våpen og et skadedempende skjold ved å fullføre utfordringer. Utviklerne sier også at oppdateringen vil by på enda mer historie, men hvor mange runder som må til for å finne disse og hva de er får vi finne ut selv.

Her snakker vi altså om relativt store endringer som forhåpentligvis gjør Zombies enda bedre og mer populær i Call of Duty: Vanguard.