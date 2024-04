Call of Duty: Vanguard har solgt 30 millioner eksemplarer

HQ

Call of Duty: Vanguard ble møtt med ganske blandede anmeldelser ved debuten, og samfunnet var heller ikke spesielt overbevist, med mye kritikk av hvor trivielt og unøyaktig andre verdenskrig ble fremstilt, mens andre var opprørt over at det var altfor "woke" og atter andre over den ulogisk hoppende historien.

Til å begynne med så det ikke ut til å selge særlig godt, og Activision selv skrev i en rapport at "spillets setting fra andre verdenskrig ikke fant gjenklang hos noen av våre medlemmer, og vi leverte ikke så mye innovasjon i premiumspillet som vi hadde ønsket". Men siden den gang ser det ut til å ha gått bra, for en tidligere strateg for sosiale medier i Activision Blizzard avslører på LinkedIn at spillet har solgt "30 millioner eksemplarer".

En rimelig gjetning er at temaet fra andre verdenskrig, som Activision Blizzard først ga skylden for den manglende suksessen, gjorde at Call of Duty: Vanguard skilte seg ut fra mengden og at det fortsatte å tøffe seg i lang tid - selv om det gikk tregt i begynnelsen.