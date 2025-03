Call of Duty-veteranen Jason Blundells nye PlayStation-studio er kjent som Dark Outlaw Games

HQ

PlayStation har kanskje lagt ned noen få studioer i det siste, inkludert London Studio, men det har også åpnet et nytt også. Etter kollapsen av det nylig grunnlagte Deviation Games, har en av grunnleggerne, den tidligereCall of Duty -veteranen Jason Blundell, fått i oppgave å starte opp et nytt studio for Sony, et selskap hvis navn nylig ble bekreftet.

I et intervju med Jeff Gerstmann avslørte Blundell at dette studioet heter Dark Outlaw Games, og selv om vi ennå ikke vet hva teamet jobber med, har Blundell delt noen få opplysninger som tyder på at det fortsatt er ganske tidlig i utviklings- og produksjonsfasene.

Blundell bemerker: "Studioet heter Dark Outlaw. Dark Outlaw Games har jobbet i skyggene en stund, og når vi har noe å snakke om, kommer vi ut i lyset.

"Men du vet at historien for meg handler om spillet, ikke om studioet. Så grunnen til at vi ikke lager en fanfare eller roper om det fra hustakene, er at vi vil ha noe, ikke sant?"

Blundell avslutter saken med "Jeg vil egentlig ikke kommentere nøyaktig hva vi gjør, men det handler om det vi snakker om, å få teamet til å spille på lag, få ideene til å sitte... Jeg er programmerer i bunn og grunn, så la oss teste disse antakelsene, og du vet, fungerer det?"

Med tanke på Blundells tidligere erfaring med å jobbe med Call of Duty og spesielt Zombies -modus før han forlot Activisions rekker, hva tror du hans nye studio er i ferd med å lage for øyeblikket?