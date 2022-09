Call of Duty: Warzone 2 avslører nytt kart, sirkel-system og Gulag

HQ

Etter å bare ha gitt oss skikkelig PR-snakk med lovnader om tidenes mest ambisiøse CoD, banebrytende vann-teknologi og mer er det endelig tid for å vite hva som skiller Call of Duty: Warzone 2 fra originalen.

Den mest grunnleggende er selvsagt at Call of Duty: Warzone 2 tar oss til et nytt kart i den vestlige delen av Asia kalt Al Mazrah. Selv om dette i hovedsak er en ørken blir det som du ser ikke mangel på varierte omgivelser og vann, samt en datastyrt gruppe fiender som gjør situasjonen mer utfordrende og levende.

Et annet element som gjør ting vanskeligere er at sirkel-systemet endres også. Her er det nemlig ikke bare én sirkel som dukker opp, men flere, noe utviklerne håper tilfører ekstra taktisk tankegang og intensitet.

Uansett hvordan du dør går turen til en ny utgave av Gulag-en, hvor du og en annen spiller skal kjempe mot en annen duo. Som om det ikke var nok vil dere kunne komme tilbake med bedre utstyr etter et møte med "The Jailer".

Warzone 2 byr ikke bare på battle royale heller, for utviklerne bekrefter endelig den lenge ryktede DMZ-modusen som er mer overlevelsesspillaktig inspirert av Escape from Tarkov.

Alt dette på toppen av de grunnleggende endringene i Modern Warfare II som svømming, muligheten til å stupe gjennom luften og klatre opp kjøretøy og skyte mens man henger fra ting. Forvent å se og høre mye mer om dette de neste ukene siden Call of Duty: Warzone 2 lanseres den 16. november.