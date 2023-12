Call of Duty: Warzone 2 kansellerer DMZ-modusen

HQ

Call of Duty: Warzone 2 sin DMZ-modus har vært i beta siden lanseringen av spillet i slutten av november i fjor og har som kjent fungert litt som et mini-Tarkov med sin åpne, men målbaserte tilnærming. Mange spillere har blitt hekta på DMZ og spurt Activision om når spillmodusen vil bli rullet ut av beta, oppdatert og utvidet, noe vi nå vet aldri vil skje. Fra og med onsdag vil DMZ ikke lenger bli oppdatert, og det vil ikke ha noe med den nye sesongen eller Modern Warfare III å gjøre.

Activision sier spesifikt:

"Fra og med neste ukes lansering av sesong 1 kan DMZ Beta-spillere fortsette modusen via Call of Duty: Warzone-delen av COD HQ. DMZ Beta vil være fullt spillbar i alt nåværende DMZ-innhold, inkludert Al Mazrah, Ashika Island, Koschei-komplekset, Building 21, Vondel, samt alle DMZ-oppdrag. Modusen vil ikke være tilgjengelig eller samhandle direkte i Modern Warfare III eller Call of Duty: Warzone, noe som betyr at progresjon og eventuelt nytt Modern Warfare III- eller Warzone-innhold, inkludert Battle Pass eller butikkpakker, ikke synkroniseres eller overføres til denne DMZ-modusen. DMZ-fremgang vil heller ikke gjelde for nye Battle Passes fra og med sesong 1.".

Trist, synes vi i Gamereactor. Hva synes du?