Call of Duty: Warzone 2.0 avslører nytt kartnavn

I en ny tweet fra Call of Dutys offisielle Twitter-konto har det blitt avslørt at det nye navnet på det mindre kartet som kommer til spillet er Ashika Island.

Innlegget på Twitter avslørte også at vi får mer informasjon om øya senere i dag, som en del av Activision som trommer opp hype for den andre sesongen av Warzone 2.0.

Det mindre kartet er ment å være like stort som det opprinnelige kartet fra det første Call of Duty: Warzone, og vil gi mulighet for raskere spillmoduser.

Ved siden av disse kartendringene vil sesong 2 også føre til retur av 1v1 Gulag og gjøre noen endringer i funksjoner basert på tilbakemeldinger fra spillerne.

Activision har utsatt sesong to av både Call of Duty: Modern Warfare 2 og Call of Duty: Warzone 2.0 for å polere oppdateringene bedre, så forhåpentligvis kan vi se hva de har jobbet med senere.