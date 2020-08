Call of Duty: Warzone blir seriens eneste Battle Royale fremover

Du ser på Annonser

Mange lurte på hva en årlig utgivelse som Call of Duty ville gjøre da Treyarch introduserte Battle Royale til serien i Black Ops 4. Betydde dette at vi vil få et nytt Battle Royale hvert år? Tydeligvis ikke.

I et intervju med GamesRadar forteller Call of Duty: Warzone sin "Design Director", Geoff Smith, at spillet vil fortsette å utvikle seg i takt og sammenheng med nye Call of Duty-spill. Dermed høres det ut som om morgendagens Season 5-oppdatering bare er småtteri i forhold til hva vi kan forvente når Call of Duty: Black Ops Cold War endelig lanseres.