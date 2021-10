Call of Duty: Warzone endrer navn og får nytt kart

HQ

Activision har virkelig begynt å trappe opp markedsføringen av Call of Duty: Vanguard nå som spillet bare er en uke unna lansering, men i kjent stil har selskapet tenkt på hva som skal skje etter at spillet legges ut for salg også. Derfor har vi også fått en oversikt over hva som venter resten av året.

Utviklerne avslører at den første godbiten Call of Duty: Vanguard får etter lanseringen den 5. november kommer allerede 12 dager senere. Den 17. november slippes nemlig en oppusset utgave av Shipment.

Dagen etter begynner nedtellingen til Verdansk sitt farvel i Call of Duty: Warzone med Operation: Flashback. Oppladningen til det nye kartet, som vi nå vet heter Caldera, starter den 24. november med en spesiell event kalt "Secrets of the Pacific", hvor det venter mer informasjon om hva som venter der ved å fullføre utfordringer i både Warzone og Vanguard sin multiplayer. Disse vil forbli tilgjengelige frem til den 30. november når Verdansk sier takk for seg på en eksplosiv måte.

Deretter blir det litt stille en liten stund frem til første sesong av Vanguard starter den 2. desember. Da vil alle som har kjøpt Vanguard få tidlig tilgang til Caldera, mens alle andre må vente til dagen etter på at Warzone faktisk skifter navn til Call of Duty: Warzone Pacific. Dette skiftet kommer også med muligheten til å bruke fly, så forvent et par kamikaze-øyeblikk de første dagene. Sesongen byr selvsagt også på tre nye multiplayer kart, tre ekstra operatører, mer innhold til Zombies, nye våpen og mer.

Enkelt sagt blir ikke Call of Duty: Vanguard massivt på lansering, men enda større kort tid etter samtidig som det fører til store endringer i Warzone. Nærmere informasjon om dette finner du her.