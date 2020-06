Call of Duty: Warzone får 200 spilleres battle royale i morgen

Du ser på Annonser

Infinity Ward har aldri lagt skjul på at de hadde planer om å la 200 spillere mot hverandre samtidig i Call of Duty: Warzone, og tiden er straks inne for å starte kaoset.

Utviklerne kan nemlig fortelle at Call of Duty: Warzone vil få en ny oppdatering klokken 7 i morgen, og at denne blant annet vil introdusere muligheten for å spille battle royal med 200 spillere i Quad. I tillegg implementeres Supply Run Contracts som gjør ting i en Buy Station billigere om dere kommer dit innen en bestemt tid og et Spotter Scope som ikke reflekterer lys. Greit å ha siden en ny skarpskytterrifle, Rytec AMR, blir en del av våpenarsenalet.

Når det gjelder multiplayeren i Call of Duty: Modern Warfare kan vi se frem til et nytt multiplayerkart, Cheshire Park, som tar oss til London. På toppen av det hele kommer klassikeren Team Defender tilbake, så det er mye å glede seg til i både Warzone og Modern Warfare i morgen selv om det er litt kjedelig med en ny stor oppdatering...