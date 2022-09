Call of Duty: Warzone har fått sin siste oppdatering

HQ

Om omtrent seks uker vil Activision lansere oppfølgeren til Call of Duty: Warzone, ganske enkelt kalt Call of Duty: Warzone 2.0. Det tilbyr en ny verden og mer taktisk spillestil som er mer lik det som tilbys i flerspillermodusen til Call of Duty: Modern Warfare II.

Men... vi visste alt dette allerede, så grunnen til at vi snakker om Warzone i dag er at spillet nå har fått sin siste oppdatering før det er tid for Warzone 2. Den heter Season Five: Last Stand - Mid-Season Patch og legger til en haug med fan-favoritt spillmoduser, inkludert debuten av Mini-Royale i Caldera.

Det er også Warzone Stores Calling Cards å tjene for å feire battle royale-spillets historie, og i tillegg har det blitt gjort noen forbedringer av gameplay og livskvalitet, for eksempel ved å redusere kostnadene for loadoutdrops. Så har selvfølgelig ulike våpen og perks blitt rebalansert. Du finner all informasjon om oppdateringen i lenken over.