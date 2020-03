Call of Duty: Warzone har fått Solo-modus

Ett av ankepunktene jeg hadde i anmeldelsen min av Call of Duty: Warzone like før helgen var at spillet ikke hadde en modus hvor man kunne spille alene eller duo. I dag har vi fått et prakteksempel på hvorfor det kan være lurt å vente med anmeldelser av slike spill.

En ny oppdatering har nemlig blitt sluppet til Call of Duty: Modern Warfare og Call of Duty: Warzone, og det som må kunne sies å være høydepunktet der er at man endelig kan spille solo. I tillegg er det nå slik at det er personen som "downer" en spiller som krediterest, Playlistene har blitt oppdatert og en rekke mindre bugs skal være fikset.