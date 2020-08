Call of Duty: Warzone har over 75 millioner spillere

Du ser på Annonser

I starten av mai fortalte Infinity Ward at Call of Duty: Warzone hadde over 60 millioner spillere, noe som betydde at det hadde økt med omtrent ti millioner på under fire uker. Nå har ikke spillet klart å holde like stor fart, men det har sannelig ikke sakket ned særlig mye.

Studioet sier nå at Call of Duty: Warzone har passert 75 millioner spillere, og dermed altså økt med 15 millioner på nesten nøyaktig to måneder. Dette betyr samtidig at Warzone faktisk har vokst raskere enn Apex Legends igjen siden sistnevnte først passerte 70 millioner ni måneder etter sin lansering.