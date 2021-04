Call of Duty: Warzone har sprengt Verdansk - Rebirth består

Du ser på Annonser

Flere måneder har gått siden folk begynte å finne det som kunne se ut som atombomber i Call of Duty: Warzone sitt første kart, Verdansk, og dermed begynte å spekulere om at Infinity Ward og gjengen planla å følge i Fortnite sine fotspor med å sprenge kartet i fillebiter. Det var ikke det eneste forutsigbare som skjedde i kveld.

Den tidsbegrensede modusen "The Destruction of Verdansk Part 1" i Call of Duty: Warzone har nemlig blitt avsluttet akkurat som navnet tilsier. Da kartet nærmest var fylt med zombier og infiserte soner begynte varslingsmeldingene å gå, men man kan trygt si at å gå under tak ikke hjalp. Som du kan se i den filmatiske sekvensen under ble atombomben avfyrt, og Verdansk sprengt i fillebiter.

Dessverre fikk ikke alle se dette, for serverne ble også sprengt på grunn av hvor mange som ville være med på denne spesielle begivenheten. Undertegnende var heldig nok til å bare bli kastet ut én gang, men mange har slitt i lang tid med å komme inn igjen. Ting går heldigvis litt bedre nå.

Problemet er bare at du kan glemme å løpe rundt på et massivt kart som like gjerne kunne vært tatt ut av Fallout 4. Den eneste spillelisten tilgjengelig i skrivende stund heter Aftermath: Rebirth Island og tar oss til en mørklangt Rebirth Island femten minutter etter at bomben gikk av. Dette blir nok det eneste vi får kose oss med frem til Warzone sin tredje sesong starter klokken 0600. Deretter begynner del to av The Destruction of Verdansk klokken 09 om alt går som planlagt. Da får vi se hvordan de forklarer at tiden plutselig flyttes til det ryktene hevder blir 80-tallet.