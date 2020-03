Call of Duty: Warzone knuser Fortnite og Apex Legends

Battle Royale er populært, Call of Duty er populært og free-to-play er selvsagt meget fristende. Kombiner disse tre tingene, så viser det seg at du har en kjempesukess.

Nå kan nemlig Infinity Ward fortelle at Call of Duty: Warzone hadde over seks millioner spillere de første 24 timene, noe som knuser det for eksempel Fortnite og Apex Legends hadde sine døgn. Da sistnevnte ble lansert slo det Fortnite sin rekord med å ha over 2,5 millioner spillere det første døgnet, mens Warzone altså hadde godt over det dobbelte. Nå får vi bare se om spillet klarer å fortsette oppturen med å ha over ti millioner spillere etter tre dager.

Har du prøvd det? Hva synes du eventuelt?