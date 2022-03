Call of Duty: Warzone kommer til Android og iOS

Call of Duty: Mobile har vært en enorm suksess. Det samme gjelder Call of Duty: Warzone, så Activision har bestemt seg for å blande de to.

Selskapet bekrefter ryktene om at Call of Duty: Warzone skal få en egen utgave til mobiler. Akkurat hvordan denne blir sier de ikke noe om, men lover at Call of Duty: Warzone Mobile skal lages spesielt for Android og iOS i stedet for å være en simpel port.

En av grunnene til at vi ikke får vite mer er at spillet tydeligvis fortsatt er et stykke unna, for grunnen til bekreftelsen er at de offentliggjør en rekke jobbutlysninger. Du skal vel uansett ikke se bort fra at det blir mulig å teste en tidlig utgave senere i år.