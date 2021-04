Du ser på Annonser

For en uke siden annonserte Respawn at over 100 millioner spillere hadde prøvd Apex Legends, men det gjør bare kveldens annonsering enda mer imponerende.

Infinity Ward avslører nemlig at Call of Duty: Warzone fortsetter å slå Apex Legends sine rekorder ved å også ha passert 100 millioner spillere. Dette selv om spillet ble lansert over et år Respawn sitt knallgode spill.