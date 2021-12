Call of Duty: Warzone Pacific hypes opp med lanseringstrailer

Alt om Call of Duty: Warzone sitt massive Caldera-kart den 30 november 2021 klokken 20:23 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Allerede i september fikk vi noen ørsmå glimt av hva som venter i Call of Duty: Warzone Pacific, men nå som vi bare er åtte dager unna at Call of Duty: Vanguard-spillere...

Call of Duty: Warzone gjør massive endringer av Verdansk den 30 september 2021 klokken 22:25 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Da Call of Duty: Black Ops Cold War og Call of Duty: Warzone startet sesong fem med å sprenge en atombombe i Verdansk begynte selvsagt folk å lure på hva følgene av dette...