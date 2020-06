Call of Duty: Warzone Season 4 utsettes som følge av opprørene

Du ser på Annonser

Sent i går kunne Sony fortelle at de har valgt å utsette den etterlengtede PlayStation 5-streamen som følge av opprørene og George Floyds minnegudstjeneste, og nå er det Infinity Ward sin tur.

Studioet kan nemlig annonsere at fjerde sesong av Call of Duty: Modern Warfare og Call of Duty: Warzone også utsettes på ubestemt tid siden utviklerne ønsker at viktigere ting skal bli hørt og sett. Dermed virker det som om vi kan forvente at en rekke annonseringer og oppdateringer utsettes fremfor å kunne bli en måte å fri tankene fra disse trasige tidene fremover.