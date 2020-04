Call of Duty: Warzone-spillere kan prøve Modern Warfare gratis

Man trenger ikke å være den skarpeste kniven i skuffen for å forstå at Activision prøver å friste flere Call of Duty: Warzone-spillere over til Call of Duty: Modern Warfare med delt fremgang, loadouts og mer. Denne helgen tar de det et steg videre.

Fra klokken 19 i kveld vil alle Call of Duty: Warzone-spillere kunne teste ut deler av Call of Duty: Modern Warfare sin multiplayer. Nærmere bestemt er det snakk om en ny Playlist kalt "Stocked Up, Locked Down 24/7". Her får man spille flere av spillets multiplayermodus på de nye kartene Atlas Superstore (10vs10) og Shoot House (6vs6) frem til klokken 19 på mandag. Da passer det jo ekstra godt at det også er doble erfaringspoeng og våpenfremgang i samme tidsperiode, så optimaliser loadouten din så raskt du kan.