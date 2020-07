Call of Duty: Warzone-trailer bekrefter Season 5-start 5. august

Du ser på Annonser

Den siste uken har det gått rykter om at den femte sesongen av Call of Duty: Modern Warfare og Call of Duty: Warzone vil starte den 5. august, noe som nå har blitt bekreftet.

Infinity Ward har nemlig gitt oss en ny trailer som ikke bare avslører at det er en PMC-gruppe kalt Shadow Company som blir tilgjengelige når Season 5 starter og noen indikasjoner om hvilke endringer av kartet vi kan se frem til, men også bekrefter en gang for alle at sesongen starter den 5. august. Dermed trenger vi nok verken å vente lenge på å komme oss inn i stadion eller få den offisielle avdukingen av Call of Duty: Black Ops Cold War.