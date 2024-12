Call of Duty x Squid Game-samarbeid slippes 3. januar

HQ

Activision har nettopp bekreftet at Call of Duty x Squid Game-samarbeidet vil slippe 3. januar, i tråd med den nylige utgivelsen av Squid Game sesong 2 på Netflix. Spillere kan forvente en bølge av spennende innhold, inkludert operatørskinn inspirert av seriens røde jumpsuits og den gåtefulle Front Man, våpentegninger og moduser med begrenset tid.

En modus som ertet i samarbeidets trailer, er en Call of Duty-fortolkning av det ikoniske "rødt lys, grønt lys"-spillet. Spillerne må navigere seg over et felt og fryse på plass for å unngå eliminering når det ropes "rødt lys". Mens fullstendige detaljer fremdeles er under omslag, lover crossover flere bunter i butikken i spillet, og gir fansen en sjanse til å pynte operatørene sine med kosmetikk med Squid Game-tema.

Samarbeidets timing er perfekt for fans av begge franchisene. Squid Game sesong 2, som debuterte på Netflix 26. desember, introduserer et nytt kapittel av dødelig konkurranse, og setter scenen for mer spenning i 2025 med showets siste sesong.

Hva er du mest spent på å prøve i dette Call of Duty x Squid Game-arrangementet?