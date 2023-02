Call of Dutys avtale med PlayStation avsluttes neste år

HQ

En avtale som så Sony-brukere få tidlig tilgang til Call of Duty-innhold skal avsluttes neste år, ifølge Microsoft-president Brad Smith.

Dette betyr at Sony i utgangspunktet bare er sikret å få to Call of Duty-spill til på PlayStation, men Microsoft har jo vist med Nintendo-avtalen sin at muligheten for ti ekstra år er åpen.

En lignende avtale skal også ha blitt tilbudt Sony, men så langt er det ikke oppnådd enighet. Smith mener avtalen Microsoft har tilbudt er mye bedre enn den forrige avtalen mellom Sony og Activision Blizzard, men det ser ut til at PlayStation-plattformeieren ikke synes den er god nok.