Call of Dutys siste forsøk på å bekjempe juks innebærer å kutte fallskjermer

Nå som Call of Duty: Modern Warfare III er her, har Activision publisert en rapport om hvordan de fortsetter arbeidet med å bekjempe og overvinne juksehordene som plager Call of Duty flerspilleropplevelser. Dette skjer i stor grad ved hjelp av maskinlæring for å øke effektiviteten og styrken i arbeidet mot juks, men for Warzone innebærer dette også en mer praktisk og morsom måte å stoppe en jukser fra å ødelegge spillet på.

Den nye funksjonen går rett og slett under navnet Splat og innebærer at Activision kan kutte fallskjermen til juksemakere, slik at de faller i døden før spillet i det hele tatt starter. Activision uttaler følgende om funksjonen:

"Hvis vi oppdager en juksemaker i Splat, kan vi tilfeldig og for moro skyld deaktivere fallskjermen og sende vedkommende i bakken etter at den er utløst."

Det virkelig morsomme med denne funksjonen er at den også kan justeres slik at en juksemaker som hopper, blir katapultert 3 000 meter opp i luften og på krasjkurs mot et fast og uunngåelig (fall uten fallskjerm) dødsfall. Vi forventer å høre mer om hvordan Splat vil bli implementert i fremtiden.

