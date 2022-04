Call of Duty-serien har mistet 50 millioner spillere på ett år

HQ

Call of Duty-serien blør aktive spillere, det kan man se ganske tydelig i den nyeste kvartalsrapporten Activision Blizzard presenterte til sine investorer nylig. Selv om det er store planer for seriens fremtid via blant annet en oppfølger til Warzone, og Modern Warfare II, så er ikke dette særlig positive tall.

Aktive brukere falt støtt gjennom hele 2021 og inn i 2022. I 2021 nådde serien generelt 150 millioner spillere, men de har nå mistet cirka 50 millioner av disse på ett år.

Nå har serien altså cirka 100 millioner aktive spillere, som selvfølgelig fortsatt er en del, men det er også et gigantisk fall, og Activision irettesetter dette som et resultat av Call of Duty: Vanguards skuffende salg, samt "lavere engasjement" i Call of Duty: Warzone.