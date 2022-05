Call of Duty-utviklere danner USAs første spill-fagforening

HQ

Etter at det ble et veldig stort fokus på ekstrem overtid og såkalt Crunch-kultur i spillindustrien igjen for noen år siden har snakket om at bransjen må begynne å danne fagforeninger tatt seg opp. Interessant nok har en gruppe testere hos Activision Blizzard fått mye av rampelyset siden Raven Software sine "Quality Assurance"-testere av blant annet Call of Duty-spill har planlagt å gjøre grep etter mange oppsigelser og enringer. Nå ser vi endelig resultatet.

For i dag stemte medlemmene i det de kaller Game Workers Alliance om de skulle danne en fagforening eller ei, og det viser seg at flesteparten stemte ja. Dermed blir dette den første amerikanske fagforeningen i et stort AAA-studio innen spillindustrien. Nå får vi bare se om Activision Blizzard faktisk godtar å forhandle om nye kontrakter og lignende med denne fagforeningen eller om de fortsetter å sette seg på bakbeina.