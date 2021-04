Call of the Sea ser ut til å være på vei til PlayStation 5

Du ser på Annonser

Et av de første spillene som ble annonsert til Xbox Series var Call of the Sea, et eventyr spill med utfordrende puzzles der vi følger en kvinne på leting etter ennes forsvunne mann. Det ble sluppet i desember i fjor til både PC og Xbox Series og har fått gode anmeldelser.

Men det ble tidlig bekreftet at Call of the Sea kun var tidseksklusivt på Xbox, og dermed var det bare et spørsmål om tid innen det ville komme til andre plattformer, som PlayStation 5. Og ventetiden ser ut til å bli kort. Nylig tweetet spillets offisielle konto "Nothing but greatness awaits" sammen med et bilde av en del av PlayStation-logoen.

Og dermed er saken ganske klar. Vi regner med en formell annonsering ganske snart.