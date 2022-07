Call of the Wild: The Angler avslører lansering i august

HQ

Spill basert på jakt og fiske har vært populære i lang tid, selv om de ofte overgås av mer merkelige simulatorer (som Bee Simulator, Lawn Mowing Simulator og nylig PowerWash Simulator).

Call of the Wild: The Angler er imidlertid et mer seriøst spill. Du vil kunne fiske i en stor åpen verden, så det gjelder å finne det perfekte stedet å hive ut snøret. Det er mulighet for å fiske med opptil 11 av vennene dine, og bak spillet står Expansive Worlds, som også har gitt ut det kritikerroste The Hunter: Call of the Wild.

Om Call of the Wild: The Angler klarer å få spillerne på kroken får vi vite 31. august når det slippes til PC og Xbox, som avslørt i traileren under. Flere konsollversjoner er planlagt å komme senere.