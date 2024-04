Cameron Monaghan fra Star Wars Jedi lover store ting for Tron: Ares

Det er godt over ti år siden vi sist satte oss ned i kinosalen for å se en Tron-film, men Disney ønsker å bringe lyssyklusene og de funky draktene tilbake i Tron: Ares. Med Jared Leto i hovedrollen, av alle mennesker, er denne tilbakekomsten til franchisen i ferd med å ta fart for å ha premiere i slutten av 2025.

Leto får selskap av Cameron Monaghan, stjernen i Star Wars Jedi-spillene. I et intervju med Collider fortalte Monaghan nylig om den imponerende grafikken i Tron: Ares. Først delte han sin takknemlighet for de tidligere filmene, til og med Tron: Legacy.

"Det er en film som, tror jeg, nå har fått en kultfandom, på en lignende måte som den originale Tron også gjorde, der folk syntes den var veldig teknologisk kul, men den har fortsatt å vokse," sa han. "Tron Legacy så jeg nettopp projisert i 35MM på New Beverly i fjor, og den holder seg virkelig, og har det fantastiske lydsporet av Daft Punk. Så jeg liker at det er flere år mellom disse filmene. De kommer ikke ut så ofte, og hver gang de gjør det, viser de en ny æra innen teknologi og filmskaping."

"Jeg tror [Tron: Ares], på en veldig lik måte, virkelig kommer til å presse frem hva som kan gjøres, fra et visuelt perspektiv. Noen ganger kom jeg til og med innom på dager jeg ikke jobbet, for det settet var virkelig fantastisk. Mange av de praktiske kulissene var ganske fenomenale, og jeg skulle gjerne sett på dem også," la han til.

Det er interessant å høre at praktiske kulisser blir brukt i den kommende Tron-filmen. I en serie som er kjent for sine visuelle effekter, kunne man ha antatt at vi bare ville se skuespillere i mocap-drakter jobbe foran blå skjermer.