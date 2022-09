Canada har blitt mye penere i Microsoft Flight Simulator

HQ

Asobo Studio og Microsoft har annonsert World Update XI til Microsoft Flight Simulator. Denne gangen er den dedikert til det konstitusjonelle monarkiet Canada, noe som betyr at vi får fantastisk natur, storbyer, historie og andre ting som luftfartsentusiaster kan se frem til å sjekke ut fra luften.

Disse oppdateringene er gratis og gjør det allerede fantastiske spillet enda vakrere, og tidligere har vi fått forbedringer av blant annet Japan, USA, Tyskland, Italia, Norden og Storbritannia. Her er hva World Update XI inneholder sammen med "12 urbane regioner forbedret med de nyeste fotogrammetridataene og har 87 håndlagde interessepunkter".

Fem håndlagde flyplasser, inkludert:



British Columbia's Castlegar / West Kootenay Regional Airport (CYCG)



Victoria International Airport



Vancouver Island



Ni nye oppdrag:





Three bush trips (Vancouver Island, Newfoundland, and the Canadian Rockies)



Three landing challenges (Castlegar, Barkerville, and Calgary)



Three discovery flights (Vancouver, Montreal, and Toronto).



Sjekk ut traileren og skjermbildene nedenfor for en bedre titt på Canada ovenfra.

I tillegg har et nytt fly blitt lagt til spillet, nemlig Cessna 195 Businessliner, som er det syvende flyet i Local Legend-serien. Det slippes med "ten liveries: eight classic and an Xbox and an Aviator's Club" og koster 19,99 dollar. En trailer og noen bilder av denne skjønnheten finner du nedenfor.