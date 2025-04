Canadas liberale partier signaliserer brudd med USAs handelstradisjon

HQ

Siste nytt om Canada . I et valg med hard kamp om makten sikret Mark Carneys liberale parti seg en mindretallsregjering, som ikke fikk rent flertall, men som beholdt makten midt i den økende spenningen med USA.

Carney, som talte til sine tilhengere i Ottawa, uttalte at Canadas mangeårige modell for økonomisk integrasjon med nabolandet i sør nå er over, noe som markerer et potensielt skifte i landets handelsstrategi. Her er hva han sa :

"Systemet med åpen global handel forankret i USA, et system som Canada har stolt på siden andre verdenskrig, et system som, selv om det ikke er perfekt, har bidratt til å skape velstand for landet vårt i flere tiår, er over."

Statsministerens uttalelser kommer etter uker med aggressiv retorikk fra Donald Trump. Uten et klart flertall vil Carneys regjering måtte forhandle seg frem til støtte fra mindre partier mens den forbereder seg på en mer selvhjulpen økonomisk kurs.